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Названы продукты, вызывающие повышенную потливость

The Sun: для снижения потливости нужно отказаться от специй и кофеина
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Для снижения потливости в жаркую погоду нужно отказаться от острой пищи и кофеина. Об этом рассказала фармацевт Аббас Канани из Великобритании. Слова эксперта приводит издание The Sun.

По словам Канани, из рациона нужно убрать как можно больше продуктов, богатых жирами. Дело в том, что фастфуд, жирное мясо, сливочное масло и кондитерские изделия могут повышать уровень холестерина. Это, в свою очередь, может нарушать работу системы кровообращения и вызывать усиленное потоотделение.

Также в список «неподходящих» для жаркой погоды входят специи и кофеин — эти продукты стимулируют центральную нервную систему. Такая особенность не только оказывает бодрящий эффект, но и усиливает термогенез тела, что заставляет потеть.

Эксперт добавила, что в жару не стоит забывать о поддержании водного баланса. Она объяснила, что обезвоживание усиливает потоотделение, так как организму приходится тратить больше усилий для охлаждения кожи.

Желающим меньше потеть фармацевт также посоветовала отказаться от вредных привычек, хорошо высыпаться и меньше нервничать. Дополнительно Канани посоветовала отдавать предпочтение просторной одежде из натуральных материалов.

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