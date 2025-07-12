Врач объяснил, когда стоит начать переживать из-за повышенной потливости

Летние месяцы для многих — это не только солнце и отпуск, но и лишние капли пота, которые могут испортить настроение и уверенность в себе. Однако, как понять, когда потливость — естественная реакция организма, а когда сигнал о неблагополучии? На вопросы о гипергидрозе «Газете.Ru» ответил эксперт телеканала «Доктор», врач-терапевт, онколог Сабухи Самедов.

«Сказать, что есть жесткая норма потоотделения — нельзя», — подчеркивает Самедов. По его словам, точных цифр, сколько литров пота должен выделять человек, нет: «Это обширный вопрос, который никто специально не изучал. Потеть — физиологично, особенно если жарко или вы активно двигаетесь».

Летом потливость действительно усиливается — так организм защищается от перегрева.

«Летом мы должны терять чуть больше жидкости, потому что организм работает усерднее, да и двигаемся мы активнее», — объясняет врач. Зимой, напротив, количество пота снижается, хотя плотная одежда и физическая активность тоже могут сыграть роль.

Когда потливость — повод для тревоги?

«Гипергидроз — это уже патологическая проблема, — отмечает Самедов. — Если человек впервые сталкивается с обильной потливостью, особенно если это не связано с жарой или физической нагрузкой, важно разобраться в причинах».

По словам врача, если потливость сопровождает человека с детства, скорее всего, речь идет о первичном гипергидрозе — часто наследственном, локализованном (ладони, стопы, подмышки, лицо, голова).

Гораздо больше внимания требует ситуация, когда потливость появилась недавно и сопровождается другими симптомами — слабостью, головными болями, изменением веса. Врач подчеркивает: «Если потливость возникла внезапно, особенно если она проявляется ночью, обязательно обратитесь к специалисту. Это может быть связано с нарушением работы щитовидной железы, обмена веществ или другими внутренними проблемами».

Почему важно различать виды потливости?

«Если ночью вас беспокоит потливость, скорее всего, причина не в наследственности, а в каком-то внутреннем заболевании», — объясняет Сабухи Самедов. Он советует внимательно отслеживать, когда и как проявляется симптом: «При первичном гипергидрозе, который связан с особенностями нервной системы, ночью человек обычно не потеет — организм во сне успокаивается».

Ночная потливость — тревожный симптом, который может говорить о скрытых болезнях.

«Иногда она указывает на серьезные внутренние нарушения, в том числе — в редких случаях — на онкологические процессы. Но делать выводы только по этому признаку нельзя — необходима комплексная диагностика», — предупреждает врач.

Пациенты часто связывают усиленное потоотделение с жарой или стрессом, но иногда причина может крыться глубже. Например, после хирургических операций возможно повреждение нервных окончаний, что приводит к локальной потливости (например, потеют только стопы). Самедов рассказывает: «В подобных случаях я всегда уточняю, были ли изменения в приеме лекарств, образе жизни, питании, эмоциональном фоне».

Иногда виновата простая гигиена: «Был у меня пациент, у которого потливость прошла после того, как он стал чаще менять постельное белье», — делится врач. Также важно правильно мыться: использовать мочалку, регулярно менять ее, как и зубную щетку.

Можно ли использовать дезодоранты с солями алюминия? Эксперт отвечает однозначно: «Антиперспиранты с солями алюминия — именно то, что необходимо пациентам с первичным гипергидрозом. При длительном применении рецепторы могут притупиться, и потоотделение снизится».

Существуют и более радикальные методы: «Золотой стандарт при гипергидрозе подмышечных впадин — инъекции ботулотоксина. В последнее время их применяют и для ладоней».

Самедов выделяет три главных совета для профилактики повышенной потливости летом.

Ограничить употребление продуктов, вызывающих потоотделение: острое, жареное, кофе, шоколад.

Соблюдать гигиену: регулярно принимать душ, менять белье и мочалку.

Пить достаточно воды: не сокращайте потребление жидкости из страха «лишнего» пота.

«Главное — не игнорируйте новые или необычные симптомы. Если потливость мешает жить или сопровождается другими жалобами, обязательно обратитесь к врачу», — резюмирует Самедов.

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