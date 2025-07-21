Во «Внуково» сняли временные ограничения

Во «Внуково» сообщили о снятии временных ограничений на полеты

В московском аэропорту «Внуково» сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что аэропорт принимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы.

До этого министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказывал, что аэропорты в России подстраивают свою работу под возможные задержки рейсов на фоне введения плана «Ковер», чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

По его словам, невозможно заранее прогнозировать, когда вводится «Ковер» и насколько долго он будет. Это решают военные, а аэропорты подстраиваются, уточнил министр.

Он добавил, что по сравнению с маем 2025 года число задержек и отмен рейсов сократилось.

Ранее премьер Михаил Мишустин сообщил, что не менее 75 аэропортов в России модернизируют к 2030 году.