В России модернизируют не менее 75 российских аэропортов

Мишустин: не менее 75 аэропортов в России модернизируют к 2030 году

Не менее 75 аэропортов в России будут модернизированы к 2030 году. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время осмотра строящегося терминала в Благовещенске, сообщает ТАСС.

Он отметил важность связанности регионов страны и текущую реконструкцию аэропортовой сети. С начала года уже введены в эксплуатацию четыре новых терминала в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском и Минеральных Водах. По поручению президента к 2030 году планируется обновить не менее 75 аэродромных комплексов, включая регионы Дальнего Востока.

Мишустин подчеркнул, что за последние шесть лет были реконструированы около 20 объектов и еще более 20 будут обновлены в ближайшие пять лет в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

Премьер также отметил, что работа осуществляется с привлечением частных инвестиций, благодаря чему были построены терминалы в Благовещенске, Магадане, Улан-Удэ и Хабаровске. Он подытожил, что развитие авиации и инфраструктуры имеет огромное значение для страны, особенно для Дальнего Востока, учитывая большие расстояния между населенными пунктами.

17 июля Мишустин заявил, что правительство Российской Федерации направит аэропортам юга и центральной части страны, где еще действуют временные ограничения на полеты, более 6 млрд рублей на возмещение части затрат.

Ранее Мишустин поручил разработать стратегию развития креативной экономики.