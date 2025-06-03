МЧС показало, как авиация тушит лесной пожар в Забайкальском крае

Авиация МЧС РФ тушит кромку лесного пожара в Забайкальском крае. Видео работы самолета-амфибии опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что самолет Бе-200ЧС забирает воду из озера Кенон.

«Работы ведутся возле поселка Дарасун. Специалисты МЧС России окарауливают жилые дома. На место следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области», — сказано в посте.

Накануне сообщалось, что на территории региона действует 61 лесной пожар на площади более 1 млн га.

В конце мая стало известно, что красноярский шаман Буга Адыг Кам планирует провести обряд на Енисее, чтобы вызвать в охваченном пожарами Забайкалье дожди. Жильцам квартир он посоветовал оставить ведро с чистой водой на балкон или подоконник. После окончания молитвы нужно разбрызгать воду вверх. Кроме того, в день обряда до молитвы не следует есть мясо. А молитву нужно читать семь раз, стоя перед горящей свечей.

В 2025 году пожароопасный сезон в регионе объявили 24 марта, когда произошел первый лесной пожар. Тогда же был объявлен режим повышенной готовности, а затем в крае поэтапно ввели особый противопожарный режим.

Ранее российский спутник «Метеор-М» снял из космоса пожароопасную обстановку в Забайкалье.