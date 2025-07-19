«Жуткая авария»: кульбит курьера в момент жесткого ДТП попал на видео

В Петрозаводске на видео попало, как курьер сделал сальто в момент жесткого ДТП

В Петрозаводске курьер на мопеде перелетел через автомобиль в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Жуткая авария: курьер перелетел через машину и врезался в ограждение в Петрозаводске. Вчера на перекрестке набережной Гюллинга и улицей Луначарского в 19.56 произошла серьезная авария», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как курьер врезается в красный автомобиль. От удара мужчина подлетает в воздух, переворачивается, врезается в железное ограждение и падает на землю.

По информации канала, мужчина врезался в машину, которая поворачивала на улицу Ригачина. При этом в момент столкновения на человеке не было защитной одежды.

Также сообщается, что на место аварии прибыли медики. До этого момента водитель автомобиля находился рядом с пострадавшим.

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