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Мужчина оказался в реанимации после встречи с медузой

В Сингапуре мужчина попал в реанимацию после того, как его ужалила медуза
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Shutterstock/FOTODOM

Мужчина из Сингапура оказался в реанимации после того, как его ужалила медуза, пишет Mothership.

53-летний Майкл Коннелл спустился в воду, чтобы заняться ремонтом своей лодки, пришвартованной в бухте Сентоза, когда его внезапно ужалила медуза. По словам мужчины, ощущение было похоже на «укус акулы» — резкая, сильная боль в верхней части ноги застала его врасплох. Он сразу же выскочил из воды, но на коже не оказалось ни крови, ни видимой раны — только покраснение.

Коннелл не видел медузу, но сразу понял, что его ужалили. В детстве, когда он жил в Австралии, с ним уже случались подобные инциденты. Его жена, работающая медсестрой, оказала ему первую помощь: дала обезболивающее, антигистаминные таблетки и нанесла гель. На первый взгляд, состояние стабилизировалось, и Майкл даже отправился вечером с женой к друзьям на барбекю.

Однако ночью самочувствие мужчины резко ухудшилось. Появились колющие боли по всему телу, которые со временем усилились до невыносимого уровня.

«Это опыт, который я никогда не забуду», — вспоминает он.

Утром Коннелл срочно направился в больницу. Боль продолжала усиливаться, и врачи приняли решение поместить его в реанимацию, а затем в отделение интенсивной терапии. По словам медиков, пациента могла ужалить медуза ируканджи — один из самых опасных видов, чей яд может вызывать серьезные последствия для организма.

Этот случай не отбил у Майкла любовь к воде — он планирует и дальше плавать в Сингапуре, но теперь будет выбирать места с течением, где медузы встречаются редко.

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