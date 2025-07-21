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В Москве предупредили о возможных задержках в работе наземного транспорта из-за непогоды

Дептранс: из-за ливней возможны задержки в работе наземного транспорта Москвы
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Из-за сильных ливней в Москве возможны локальные задержки в работе наземного транспорта, некоторые маршруты могут быть временно изменены. Об этом сообщает пресс-служба в Департамента транспорта столицы.

Отмечается, что к вечеру 21 июля возможны затруднения движения в центре города, на третьем транспортном кольце и МКАД. Москвичей попросили планировать маршрут заранее.

Кроме того, жители столицы отмечают повышение цен в приложениях по заказу такси. Причина высокого спроса — непогода, говорится в приложении.

МЧС призвало водителей снизить скорость, включить ближний свет, а также избегать парковки под деревьями и рекламными щитами. Пешеходов попросили не стоять под деревьями и металлоконструкциями, а также избегать открытых пространств и водоемов.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 21 июля в Москве может выпасть почти 40% от месячной нормы осадков. По его словам, только за этот день на столицу обрушится по меньшей мере 15 литров дождевой воды на метр квадратный.

Ранее синоптик рассказал, с чем связаны тропические ливни в Москве.

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