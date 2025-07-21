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В США заявили, что у живых пациентов в больницах могут изымать органы

NYT сообщила о случаях изъятия органов у живых пациентов в больницах США
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Shutterstock/FOTODOM

В США увеличилось количество случаев изъятия органов у живых пациентов, согласившихся стать донорами, пишет газета The New York Times (NYT).

Как отмечают авторы публикации, пациенты сталкиваются с преждевременными или неудачными попытками изъятия органов. В случае согласия родственников медики отключают пациента от систем жизнеобеспечения и ждут остановки сердца в течение одного-двух часов, после чего приступают к изъятию органов. Однако некоторые пациенты начинают проявлять признаки жизни, когда оказываются в операционной.

«Подобные истории появляются по мере того, как система трансплантации все чаще обращается к такому виду изъятия органов, как донорство после остановки кровообращения. В прошлом году на его долю пришлась треть всех донорских органов: около 20 000, что в три раза больше, чем пятью годами ранее», — говорится в публикации.

До этого газета El Periodico писала, что в Испании донор пожертвовал свои органы, чтобы спасти семь человек.

Донор предпочел остаться анонимным, но известно, что он отдал печень, почки, легкие, поджелудочную железу и сердце. Последнее досталось 43-летней Монтсе Лопес.

Ранее пенсионер потерял деньги, поверив в обман о донорстве биологического материала для «красавицы из Гонконга».

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