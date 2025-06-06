Анонимный донор спас семь человек, отдав им свои органы

В Испании донор пожертвовал свои органы, чтобы спасти семь человек. Об этом сообщает El Periodico.

Донор предпочел остаться анонимным, но известно, что он отдал печень, почки, легкие, поджелудочную железу и сердце. Последнее досталось 43-летней Монтсе Лопес.

У женщины выявили генетическое заболевание, которое также диагностировали у матери и брата. В 2016 году она получила инвалидность, из-за заболевания пациентка была прикована к креслу или кровати, так как не могла двигаться.

Спустя некоторое время Лопес сообщили о том, что подходящий донор найден, женщине провели операцию, которая длилась пять часов и прошла успешно.

Теперь пациентка возвращается к обычной активности. В беседе с журналистами она выразила благодарность семье донора, который дал ей шанс «продолжить жить».

Кем именно был человек, передавший Монтсе и еще шести человекам органы, неизвестно. По данным издания, как правило, донорами становятся пожилые люди, перенесшие инсульт или не выжившие после ДТП пациенты.

Ранее пенсионер потерял деньги, поверив в обман о донорстве биологического материала для «красавицы из Гонконга».