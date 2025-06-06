Пенсионер потерял деньги, поверив в обман о донорстве спермы для «красавицы из Гонконга»

Житель Малайзии лишился 161 тысячи ринггитов (около $38 тыс.), став жертвой онлайн-мошенников. Об этом сообщило издание SCMP.

По данным газеты, 57-летнего мужчину по имени Тан убедили, что он может стать донором спермы для «прекрасной женщины из Гонконга» и получить за это щедрое вознаграждение.

Сам мужчина рассказал, что увидел в соцсетях объявление о том, что якобы женщина хочет завести ребенка и готова заплатить более $250 тыс. мужчине, который ей подойдет. Он начал переписку с человеком, представившимся ее адвокатом, и тот предложил «официально оформить договор». Но для начала мужчине нужно было заплатить.

Тан начал переводить мошенникам крупные суммы — сначала 10 тысяч ринггитов за авиабилеты, потом еще 30 тысяч за «услуги охраны» для женщины. Затем последовали новые переводы — якобы за приезд врачей, которые должны были следить за здоровьем донора. В итоге пенсионер перечислил в общей сложности 161 тысячу ринггитов, так и не встретив ни женщину, ни «адвоката» лично.

Герой истории признался, что был «крайне глуп», поверив в эту историю. Теперь он надеется, что его случай станет уроком для других.

Руководитель отдела жалоб малайзийской китайской ассоциации Майкл Чонг выразил сожаление по поводу доверчивости Тана. Он рассказал, что сотрудники банка и полиция предупреждали мужчину о возможном мошенничестве, но тот продолжал переводить деньги. Мошенники убеждали его не волноваться и даже прислали фото поддельного чека с его именем.

Чонг обратил внимание, что женщина с фото, скорее всего, и сама стала жертвой аферистов: ее изображения и данные могли использовать злоумышленники без ее ведома.

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