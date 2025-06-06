На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионер потерял деньги, поверив в обман о донорстве спермы для «красавицы из Гонконга»

SCMP: малайзийский пенсионер отдал $38 тыс., поверив в обман о донорстве спермы
close
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Житель Малайзии лишился 161 тысячи ринггитов (около $38 тыс.), став жертвой онлайн-мошенников. Об этом сообщило издание SCMP.

По данным газеты, 57-летнего мужчину по имени Тан убедили, что он может стать донором спермы для «прекрасной женщины из Гонконга» и получить за это щедрое вознаграждение.

Сам мужчина рассказал, что увидел в соцсетях объявление о том, что якобы женщина хочет завести ребенка и готова заплатить более $250 тыс. мужчине, который ей подойдет. Он начал переписку с человеком, представившимся ее адвокатом, и тот предложил «официально оформить договор». Но для начала мужчине нужно было заплатить.

Тан начал переводить мошенникам крупные суммы — сначала 10 тысяч ринггитов за авиабилеты, потом еще 30 тысяч за «услуги охраны» для женщины. Затем последовали новые переводы — якобы за приезд врачей, которые должны были следить за здоровьем донора. В итоге пенсионер перечислил в общей сложности 161 тысячу ринггитов, так и не встретив ни женщину, ни «адвоката» лично.

Герой истории признался, что был «крайне глуп», поверив в эту историю. Теперь он надеется, что его случай станет уроком для других.

Руководитель отдела жалоб малайзийской китайской ассоциации Майкл Чонг выразил сожаление по поводу доверчивости Тана. Он рассказал, что сотрудники банка и полиция предупреждали мужчину о возможном мошенничестве, но тот продолжал переводить деньги. Мошенники убеждали его не волноваться и даже прислали фото поддельного чека с его именем.

Чонг обратил внимание, что женщина с фото, скорее всего, и сама стала жертвой аферистов: ее изображения и данные могли использовать злоумышленники без ее ведома.

Ранее в Индии брачная аферистка 25 раз вышла замуж, чтобы ограбить своих супругов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами