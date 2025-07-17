Правительство направит ряду аэропортов России более 6 млрд рублей

Правительство Российской Федерации направит аэропортам юга и центральной части страны, где еще действуют временные ограничения на полеты, более 6 млрд рублей на возмещение части затрат. Об этом 16 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании кабинета министров, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что правительство продолжает содействовать указанным аэропортам. По его словам, благодаря таким мерам сохраняется работоспособность этих воздушных гаваней и готовность возобновить работу как только изменится ситуация с полетными условиями.

Мишустин добавил, что ранее на поддержку аэропортов, где действуют временные ограничения, было направлено порядка 27 млрд рублей. Средства пошли на оплату труда и сохранение сотрудников, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры, в том числе в Краснодаре, Анапе, Белгороде, Симферополе.

В мае премьер сообщал, что более 50 российских аэродромов будут приведены в нормативное состояние за шесть лет.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил российскому аэропорту имя советского маршала.