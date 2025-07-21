Прокуратура ходатайствовала рассмотреть в Москве дело экс-замглавы МВД Дагестана

Прокуратура попросила не рассматривать в судах Дагестана дело экс-заместителя министра внутренних дел республики Руфата Исмаилова, которого обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом РИА Новости рассказали в Верховном суде Российской Федерации.

Прокуратура направила в высшую судебную инстанцию ходатайство об изменении подсудности и передаче дела из Кировского суда Махачкалы в один из районных судов Москвы или Московской области.

Верховный суд рассмотрит ходатайство прокуратуры 24 июля.

30 сентября сообщалось, что в рамках расследования дела о взятках замглавы МВД Дагестана Исмаилова следствие допросит еще как минимум 15 свидетелей.

По версии следствия, Исмаилов, будучи руководителем следственного управления МВД Дагестана, вместе с заместителем Абдулгапуровым и другими пока неустановленными лицами получил взятки за то, что не стал возбуждать уголовное дело за незаконное строительство дома, а также за незаконное положительное решение за распределение бюджетных средств материнского капитала. В общей сложности злоумышленники получили 1,3 млн рублей.

Ранее суд арестовал восемь земельных участков экс-замглавы МВД Дагестана.