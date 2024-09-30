Следствие по делу о взятках замглавы МВД Дагестана допросит еще 15 свидетелей

В рамках расследования дела о взятках замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова следствие допросит еще как минимум 15 свидетелей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, помимо допроса свидетелей, нужно провести не менее 10 обысков.

Агентство также выяснило, что следствию необходимы заключения пяти фоноскопических, компьютерно-технической, трех оценочных и двух лингвистических судебных экспертиз. После этого с их результатами ознакомят обвиняемого и его защитников. Кроме того, следствие просило о помощи Объединенные Арабские Эмираты.

По версии СК, Исмаилов, будучи руководителем следственного управления, вместе с заместителем Абдулгапуровым и другими пока неустановленными лицами получил взятки за то, что не стал возбуждать уголовное дело за незаконное строительство дома, а также за незаконное положительное решение за распределение бюджетных средств материнского капитала. В общей сложности злоумышленники получили 1,3 млн руб.

Ранее суд арестовал восемь земельных участков экс-замглавы МВД Дагестана.