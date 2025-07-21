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Мишустин начал поездку по Дальнему Востоку со стройплощадки аэропорта

Мишустин прибыл в Благовещенск и осмотрел строящийся терминал аэропорта
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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск, начав ежегодную рабочую поездку по Дальнему Востоку. Первым объектом инспекции стал строящийся терминал международного аэропорта, сообщает ТАСС.

Премьер осмотрел новый аэровокзальный комплекс, возведение которого началось в 2023 году. Уже завершен монтаж металлоконструкций и 3 тыс. кв. м стеновых панелей.

«Пассажиропоток за шесть лет вырос в 2,5 раза — с 418 тыс. человек в 2018 году до 928 тыс. в 2024-м», — отметили в правительстве.

В программе дня — осмотр таможенно-логистического терминала, автомобильного пункта пропуска «Кани-Курган» на границе с Китаем и социально-культурного объекта. Завершит визит встреча с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Модернизация аэродрома финансируется из федерального бюджета: новая ВПП уже принимает все типы самолетов, привокзальная площадь с амфитеатром откроется в третьем квартале 2025 года. Аэропорт — единственный международный в регионе, расположен в 3,5 км от китайской границы.

О том, что Мишустин едет на Дальний Восток, стало известно 20 июля.

Ранее Мишустин поручил разработать стратегию развития креативной экономики.

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