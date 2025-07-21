В МЧС уточнили число погибших в Якутии

МЧС: в ДТП с вахтовым автобусом в Якутии погибли 13 человек, а не 15

13 человек погибли в ДТП с вахтовым автобусом на территории горно-обогатительного комбината «Денисовский» в Якутии. Уточненные данные привели в Главном управлении МЧС России по республике.

«Всего было 33 человека. Пострадавших 20, из которых 10 госпитализированы (двое в тяжелом состоянии) и 10 получили помощь амбулаторно. Погибших 13», — уточнили в ведомстве.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что машина с работниками предприятия сорвалась с технологической дороги.

До этого сообщалось, что число погибших пассажиров упавшего в обрыв автобуса в Якутии выросло до 15.

Инцидент произошел около 03:20 по местному времени на технологической автодороге АО «ГОК Денисовский». Сообщается, что разбившийся автомобиль марки «Нефаз 4208-34» съехал с дороги и опрокинулся с высоты примерно 25 метров.

Ранее под Ярославлем неизвестный на мопеде сбил коляску с младенцем и скрылся.