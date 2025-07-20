Под Ярославлем неизвестный на мопеде сбил коляску с младенцем и скрылся

В Ярославской области мопед наехал на пешеходов с коляской, ребенок не выжил

В Ярославской области водитель мопеда наехал на трех пешеходов, в том числе на коляску с маленькой девочкой. Об этом сообщает в Telegram-канале региональная Госавтоинспекция.

По ее данным, ДТП произошло в поселке Ишня у дома 13 на улице Молодежной в 17:30. Предварительно водитель мопеда наехал на людей, которые шли по левой обочине навстречу движению транспортных средств. После этого он скрылся с места происшествия. Пострадавших госпитализировали, пятимесячная девочка в коляске получила несовместимые с жизнью травмы.

В Госавтоинспекции попросили очевидцев наезда выйти на связь, чтобы установить обстоятельства случившегося.

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