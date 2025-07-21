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Фрагменты речевого самописца нашли на месте крушения вертолета в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с места крушения вертолета изъяли куски речевого самописца
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Максим Блинов/РИА Новости

На месте крушения вертолета в Хабаровском крае были обнаружены фрагменты речевого самописца и другой аппаратуры. Об этом сообщил Telegram-канал восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«... изъяты регистратор параметров полета, фрагменты речевого самописца, аварийного радиомаяка, блок системы диагностирования и контроля, предназначенный для анализа работы летательного аппарата и двигателя, а также для выявления неисправностей авиационной техники», — говорится в сообщении.

Сообщается, что по возбужденному уголовному делу назначен комплект судебных экспертиз, расследование продолжается.

14 июля в Хабаровском крае пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились пять человек — три члена экипажа и два пассажира. Воздушное судно следовало по маршруту поселок Охотск — город Магадан, при этом пилоты не вышли на связь в установленное время.

Спустя два дня пропавший на пути вертолет был обнаружен в местности, где невозможна посадка. Борт был разрушен. Спасатели были вынуждены идти к месту крушения пешком.

Ранее в Орловской области разбился вертолет.

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