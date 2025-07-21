Средства ПВО нейтрализовали летевший на Москву беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале о ликвидации средствами противовоздушной обороны (ПВО) еще одного БПЛА, атаковавшего столицу.

«ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника», — говорится в сообщении.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов. Публикация была опубликована в 1:44.

До этого сообщалось, что в небе над Россией меньше чем за 3,5 часа ликвидировали 43 дрона самолетного типа. По данным Минобороны РФ, средства ПВО отразили атаку беспилотников в период с 20:00 до 23:20.

Наибольшее количество БПЛА было зафиксировано в Брянской (17) и Орловской (14) областях. За ними следует Московский регион, который атаковали семь БПЛА. Три из них нейтрализовали на подлете к столице. Кроме того, сообщалось о четырех дронах, сбитых над Калужской областью, и еще об одном — над Белгородской.

Ранее Москву за 25 минут атаковали три беспилотника.