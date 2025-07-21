Российскую столицу за 25 минут атаковали три беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) еще одного беспилотника во время атаки на столицу.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона. Его пост опубликован в 00:21, спустя 25 минут после того, как Собянин написал об уничтожении еще двух БПЛА.

До этого сообщалось, что в небе над Россией меньше чем за 3,5 часа ликвидировали 43 дрона самолетного типа. По данным Минобороны РФ, средства ПВО отразили атаку беспилотников в период с 20:00 до 23:20.

Наибольшее количество БПЛА было зафиксировано в Брянской (17) и Орловской (14) областях. За ними следует Московский регион, который атаковали семь БПЛА. Три из них нейтрализовали на подлете к столице. Кроме того, сообщалось о четырех дронах, сбитых над Калужской областью, и еще об одном — над Белгородской.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».