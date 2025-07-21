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За 3,5 часа Россию атаковали свыше 40 БПЛА

Минобороны сообщило, что над регионами России сбито 43 беспилотника
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Olga Sokolova/Global Look Press

В небе над Россией меньше чем за 3,5 часа ликвидировали 43 дрона самолетного типа. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно посту оборонного ведомства, средства ПВО (противовоздушной обороны) отразили атаку беспилотников в период с 20:00 до 23:20. Больше всего БПЛА участвовали в налетах на Брянскую (17) и Орловскую (14) области. За ними следует Московский регион, который атаковали семь БПЛА. Три из них нейтрализовали на подлете к столице. Еще четыре дрона сбили над Калужской областью, а один — над Белгородской.

На этом фоне в московских аэропортах снова произошел коллапс: из-за атаки беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города. Ограничения в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском 19–20 июля вводились несколько раз, за это время средства ПВО сбили над Московским регионом более 40 БПЛА.

Ранее один из лидеров ИГ (организация запрещена в России) был ликвидирован ударом неизвестного дрона.

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Атаки БПЛА на Россию
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