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Синоптик рассказал, когда термометр в Московском регионе покажет +30°C

Синоптик Вильфанд: к выходным в Московский регион вернется 30-градусная жара
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Frolov Mikhail/Global Look Press

С середины следующей недели интенсивность осадков в столичном регионе начнет уменьшаться, а на выходных столбик термометра приблизится к отметке в +30°C. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что всю неделю давление в Московском регионе будет пониженным. Кроме того, прогнозируются кратковременные дожди, но их интенсивность пойдет на спад.

«Дождь — это не нечто необычное, это нормальная ситуация в июле, который является самым дождливым месяцем практически для всех регионов нашей страны», — сказал синоптик.

Он добавил, что при такой «нормальной летней погоде» нет ни «сумасшедшей жары», ни пожароопасности, ни холода. Эксперт ожидает, что со среды и до выходных в регионе будет около +25–27°C, а в конце недели — +29–30°C.

До этого исследование бренда климатической техники Kalashnikov, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что у каждого пятого человека жара вызывает раздражительность и негатив, а в каждой десятой семье растет количество бытовых ссор. Отрицательное воздействие жары на организм человека сопоставимо с сильным стрессом.

Ранее жителям Тегерана дали выходной из-за жары.

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