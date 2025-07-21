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Россияне испытывают стресс и раздражение из-за жары

Каждый пятый россиянин стал раздражительным из-за жары
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У каждого пятого человека жара вызывает раздражительность и негатив, а в каждой десятой семье растет количество бытовых ссор. Это показало исследование бренда климатической техники Kalashnikov, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Негативное воздействие жары на организм человека сопоставимо с сильным стрессом. Причем сильно влияют высокие температуры на эмоциональную сферу. Так, 21% россиян становятся раздражительными, беспричинно злятся на окружающих людей, а порой выплескивают на них свой негатив. С повышением температуры растет и «градус эмоций», а вместе с ним — количество бытовых ссор. И если у 11% ссорятся только в очень сильную жару, то у 8% конфликты ежедневны. На некоторых людей жара оказывает противоположное влияние — 15% участников опроса сказали, что становятся вялыми, апатичными, испытывают постоянную усталость.

Спастись от изматывающей жары помогает климатическая техника. Каждый пятый (19%) отметил — в жаркую погоду семья начинает чаще собираться в комнате, где установлен кондиционер. По словам 18% участников опроса, с кондиционером дома становится заметно спокойнее, он спасает их семью от негатива и ссор.

Комфортная температура — субъективное понятие, каждый человек ощущает ее по-своему. Это провоцирует извечный конфликт между теми, кому всегда холодно, и теми, кому всегда жарко. Опрос показал — в 22% семей регулярно возникают разногласия по поводу включения кондиционера и его настроек. Треть семей регулирует микроклимат дома без лишних споров, опираясь на текущую ситуацию. А 18% опрошенных предпочитает решать проблему температурных конфликтов кардинально: они используют мульти-сплит-систему, которая позволяет создавать уникальный микроклимат в каждой комнате.

Ранее эксперт рассказал, как долго можно эксплуатировать кондиционер, чтобы он не «перегорел».

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