Жителям Тегерана дали выходной из-за жары

Среду, 23 июля, объявили в иранской провинции Тегеран выходным днем из-за необходимости экономии электроэнергии и воды из-за экстремальной жары. Об этом написала в соцсети X официальный представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани.

Она отметила, что при соблюдении мер безопасности и экономии ресурсов эта мера позволит жителям региона отдохнуть, провести время с семьей или совершить короткую поездку.

Как отмечает портал AccuWeather, в начале недели температура в Тегеране поднимется до +40°C. Погода будет очень жаркой, а при продолжительном нахождении на солнце существует опасность обезвоживания и перегрева.

Из-за экстремальной жары с начала лета в Южной Корее более 600 человек обратились в больницы с симптомами теплового удара. Пять человек не выжили. Такая погода накрыла страну на месяц раньше ожидаемого срока и сохраняется на всей территории республики. Ежедневная средняя температура составляет +35°С.

Ранее жители «вышли порыбачить» на затопленные улицы Воронежа.