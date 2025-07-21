Эквадор экстрадировал главу наркокартеля «Лос-Чонерос» в США

Глава наркокартеля «Лос-Чонерос» Адольфо Масиас, известный под псевдонимом Фито, пойманный в июне спустя полтора года после побега, был экстрадирован из Эквадора в США. Об этом сообщил телеканал Ecuavisa.

По данным канала, самолет министерства юстиции США забрал преступника с базы ВВС Эквадора. В США ему предъявлены обвинения в сговоре с целью международной торговли кокаином, контрабанде и применении оружия.

«Лос-Чонерос» — один из крупнейших картелей в Эквадоре. В тюрьме его главарь оказался в 2011 году — его приговорили к 34 годам.

Об аресте наркобарона стало известно 25 июня. После побега Фито в январе 2024 года в Эквадоре начались беспорядки. По всей стране вспыхнули тюремные бунты, десятки надзирателей оказались в заложниках. Бандиты захватили здание телеканала и, размахивая оружием, грозили всем мафией в прямом эфире. В стране введено чрезвычайное положение, 22 преступные группы объявлены военными целями, а на улицах столицы замечены танки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее босса итальянской мафии задержали за международную наркоторговлю.