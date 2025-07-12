Итальянского босса мафии задержали за международную наркоторговлю

Главаря действовавшей в Латинской Америке итальянской мафиозной группировки ндрангета задержали на территории Колумбии в рамках международной операции. Об этом рассказал в соцсети X президент страны Густаво Петро.

«‎Национальная полиция Колумбии 11 июля 2025 года задержала в Боготе в рамках международной операции властей Великобритании, Италии и Европола Джузеппе Палермо, также известного как Пепе, основного главаря итальянской мафии ндрангета и координатора трафика кокаина из Колумбии, Эквадора и Перу», — написал глава государства.

По словам Петро, Палермо в розыске в 196 странах. Вместе с ним задержали еще 21 преступника.

В конце марта этого года в Колумбии был пойман босс итальянской мафии, Эмануэле Грегорини, известный под кличкой Долларино, который два года скрывался от полиции. Мужчину задержали в Картахене на севере страны. Колумбийская полиция назвала его «лидером итальянской мафии в Латинской Америке», предполагается, что он играл одну из ключевых ролей при поставке наркотиков из Южной Америки в Европу. В международной операции по поимке босса мафии участвовали правоохранительные органы нескольких стран.

Долларино попался правоохранителям, потому что не пытался скрыть свою личность в колумбийском городе. Его удалось снять на камеры во время походов по магазинам, ресторанам и спортзалам.

Ранее в Европе ликвидировали сеть «русской мафии» по отмыванию денег.