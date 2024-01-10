Бунты в тюрьмах, захват заложников и танки в столице. Что происходит в Эквадоре В центр столицы Эквадора стянули военную технику

Массовые беспорядки начались в Эквадоре после побега из тюрьмы лидера преступной группировки. Заключенные бунтуют и берут в заложники персонал тюрем, вооруженные люди захватили здание телеканала, в результате столкновений с членами банд погибли восемь гражданских лиц и двое полицейских. В стране введены чрезвычайное положение и режим внутреннего вооруженного конфликта, 22 преступные группы объявлены военными целями, а на улицах столицы замечены танки.

Военную технику стянули в центр Кито — столицы Эквадора — на фоне массовых беспорядков, сообщило Ecuavisa. Танки появились в исторической части города. По данным издания, военным приказано разместить боевые машины во всех стратегических точках после случаев мародерства.

Представитель силового блока страны в ходе пресс-конференции сообщил, что в результате беспорядков погибли восемь человек:

«С того момента, как мы начали получать сообщения о происшествиях, есть данные о восьми погибших, двух раненых, двух сгоревших автомобилях, двух сгоревших мотоциклах, одном огнестрельном ранении полицейского».

Впоследствии национальная полиция Эквадора сообщила в соцсети X (бывшая Twitter) о гибели двоих полицейских во время беспорядков в городах Гуаякиль и Ноболь. Таким образом, число погибших возросло до 10 человек.

Мэр Гуаякиля Акилес Альварес сообщил, что поступило более 1 900 сообщений о преступлениях и беспорядках.

Все началось с побега главаря банды

Утром 7 января лидера преступной группировки «Лос-Чонерос» Адольфо Масиас по прозвищу Фито должны были перевести в тюрьму особо строгого режима «Ла-Рока», однако в камере исправительного учреждения города Гуаякиль его не оказалось. После побега Фито в шести провинциях Эквадора вспыхнули бунты в тюрьмах, в стране начались беспорядки.

«В связи с кризисом в сфере национальной безопасности мы активировали наш оперативный план», — написал Альварес в соцсети X 8 января, цитирует ТАСС.

Фито до сих пор не нашли.

После побега Масиаса президент Эквадора Даниэлем Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение для восстановления порядка в тюрьмах, указ предполагает введение комендантского часа с 23:00 до 05:00 и ограничение гражданских свобод на 60 дней.

Через несколько часов после введения ЧП из тюрьмы города Риобамба в провинции Чимборасо сбежал Фабрисио Колон Пико — лидер еще одной преступной группировки, «Лос-Лобос», сообщила газета El Universo.

По данным издания, в исправительном учреждении раздались взрывы и началась стрельба. По меньшей мере 39 заключенным, в том числе Пико, удалось сбежать, сотрудники колонии помешали уйти еще 12 людям. При этом газета Primicias со ссылкой на мэра мэра Риобамбы Джона Винуэсу уточнило, что сбежали 32 заключенных, 20 из них уже задержаны. Местонахождение Пико не установлено.

Эквадорская служба исполнения наказаний сообщила, что в члены вооруженных группировок удерживают в заложниках в тюрьмах страны по меньшей мере 139 человек — сотрудников служб безопасности и членов административного персонала.

Нападение на телеканал

Днем 9 января вооруженные люди в капюшонах вошли в здание телекомпании TC Television на севере Гуаякиля. Во время прямого эфира боевики ворвались в студию и взяли работников телеканала в заложники.

«Помогите, нас хотят убить», — написал один из заложников в группу в мессенджере.

Камеры продолжали транслировать происходящее в студии. На кадрах видно, как несколько человек с закрытыми лицами показывают зрителям оружие и взрывчатку, а затем направляют пистолет и ружье на журналиста. Примерно через 40 минут власти сумели отключить трансляцию на местном уровне, но в других странах зрители еще какое-то время могли следить за происходящим.

Некоторые сотрудники телеканала смогли эвакуироваться из здания, другим помогли полицейские. Через полтора часа после захвата здания спецназ начал штурм, еще через 18 минут правоохранители задержали 13 боевиков, говорится в сообщении полиции в соцсетях. Официальные лица не предоставили информацию о пострадавших, однако изданию El Universo стало известно, что два человека получили ранения.

Режим вооруженного конфликта

После захвата здания TC Television президент Эквадора ввел в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта» и объявил террористическими 22 преступные группировки. Главнокомандующий вооруженными силами страны Хайме Вела Эрасо в видеообращении заявил, что переговоров с членами банд не будет.

Он подчеркнул, что каждая из указанных террористических групп стала военной целью.

Национальная ассамблея (парламент) Эквадора пообещала военным и полицейским амнистию за возможное превышение полномочий в ходе операции по нейтрализации преступных группировок.

Местных жителей, особенно в Гуаякиле, попросили не выходить на улицу. Все учебные заведения страны ближайшие три дня будут работать в удаленном режиме. Меры безопасности в аэропорте Кито усилили, внутрь могут зайти только пассажиры с цифровыми или распечатанными билетами, их багаж тщательно досматривают. Въезжающие на территорию автомобили будут выборочно проверять. В Гуаякиле перекрывают дороги и останавливают работу вокзала.

По данным El Universo, Аргентина, Боливия и Колумбия предложили Эквадору свою помощь в урегулировании беспорядков. Политики считают, что происходящее в стране — континентальный вопрос. Президент Боливии Луис Арсе призвал создать такие наднациональные организации, как Латиноамериканский антинаркотический альянс, чтобы всем вместе бороться с оборотом запрещенных наркотических веществ и другой незаконной деятельностью.

Россияне не пострадали

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik сообщила, что никаких происшествий с россиянами в Эквадоре не зафиксировано. При этом она обратила внимание на заявление российского посольства, которое призвало воздержатся от посещения Эквадора.

«Обращаю ваше внимание на комментарий, который был сделан российским посольством в Эквадоре с предупреждением об опасности посещения сейчас страны. Следят они также за ситуацией с российскими гражданами. Слава Богу, на данный момент не было зафиксировано никаких происшествий с нашими соотечественниками», — заявил представитель МИД.

Дипломат выразила солидарность правительству и народу Эквадора и осудила действия группировок.

«Рассчитываем, что эквадорские власти смогут поставить эффективный заслон разгулу преступных элементов. Собственными силами, без вмешательства извне, вернут контроль над ситуацией, восстановят спокойствие и правопорядок», — говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.

Дипломат призвала россиян, которые сейчас находятся в Эквадоре, избегать посещения общественных мест.