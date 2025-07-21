В двух московских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Жуковский (Раменское, Московская область) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Все рейсы теперь выполняются только по согласованию с диспетчерскими службами. Ограничения не распространяются на экстренные и санитарные перевозки.

«Решение принято для гарантирования безопасности полетов. Мы просим пассажиров уточнять информацию о рейсах через кол-центр аэропорта», — заявили представители авиапредприятия.

Также ограничения ввели в аэропорту Шереметьево.

Накануне в московских аэропортах снова произошел коллапс: из-за атак беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там были вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города. Ограничения в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском 19–20 июля вводились несколько раз, за это время средства ПВО сбили над Московским регионом более 40 БПЛА.

Ранее за 3,5 часа Россию атаковали свыше 40 БПЛА.