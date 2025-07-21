Москва подверглась новой атаке БПЛА

Собянин сообщил об отражении атаки двух БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале о ликвидации средствами противовоздушной обороны (ПВО) еще двух беспилотников противника, атаковавших столицу.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов. Его пост опубликован в 0:58.

До этого Москву за 25 минут атаковали три беспилотника. Налеты двух БПЛА были зафиксированы в 23:56, а еще одного — в 0:21.

Накануне в московских аэропортах снова произошел коллапс: из-за атак беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там были вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города. Ограничения в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском 19–20 июля вводились несколько раз, за это время средства ПВО сбили над Московским регионом десятки БПЛА.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».