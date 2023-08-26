Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Один человек погиб, восемь пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Якутии

В Якутии один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с вахтовым автобусом

close
100%
«ГИБДД14»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ГИБДД14»

В Нерюнгринском районе на закрытой технологической дороге Улак-Эльга перевернулся вахтовый автобус. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии в Telegram-канале.

Пассажирский «Урал» перевозил рабочих, при съезде с горы на дороге Улак-Эльга водитель не справился с управлением, машина опрокинулась. 30-летний шофер погиб на месте, восемь пассажиров с различными травмами были госпитализированы с места ДТП в ближайшее медицинское учреждение.

По данным ГИБДД Якутии, погибший водитель имел стаж вождения более 11 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

По словам пассажиров «вахтовки», причиной происшествиях могли стать отказавшие тормоза, так как на спуске авто вдруг начало набирать скорость.

По факту аварии проверку проводит региональная прокуратура, обстоятельства и причины происшествия установят в ходе расследования.

Ранее трассу М-4 под Ростовом засыпало куриным мясом после ДТП.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях