Один человек погиб, восемь пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Якутии

В Нерюнгринском районе на закрытой технологической дороге Улак-Эльга перевернулся вахтовый автобус. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии в Telegram-канале.

Пассажирский «Урал» перевозил рабочих, при съезде с горы на дороге Улак-Эльга водитель не справился с управлением, машина опрокинулась. 30-летний шофер погиб на месте, восемь пассажиров с различными травмами были госпитализированы с места ДТП в ближайшее медицинское учреждение.

По данным ГИБДД Якутии, погибший водитель имел стаж вождения более 11 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

По словам пассажиров «вахтовки», причиной происшествиях могли стать отказавшие тормоза, так как на спуске авто вдруг начало набирать скорость.

По факту аварии проверку проводит региональная прокуратура, обстоятельства и причины происшествия установят в ходе расследования.

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