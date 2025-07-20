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«Тряхануло везде»: жители Читы ощутили толчки от землетрясения

В Чите жители почувствовали толчки от слабого землетрясения
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Telegram-канал «Землетрясения в Байкальском регионе»

Жители Читы ощутили землетрясение. Об этом сообщает Telegram-канал «Chita.Ru».

По его данным, толчки произошли в районе Зенитки и Каштаке. В комментариях к посту местные жители написали, что «тряхануло везде», землетрясение чувствовалось на четвертом, пятом и восьмом этажах зданий, «люстра [ходила] ходуном» и «мебель дрожала». Несмотря на это, кошка одной из жительниц района у ТЦ «Северянка» даже не проснулась.

Telegram-канал «Землетрясения в Байкальском регионе» уточнил, что эпицентр этого землетрясения находился около села Багдарин в Бурятии. Его интенсивность в Чите составила три балла (слабое). Такие толчки не представляют опасности для людей, но могут ощущаться в помещениях.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

20 июля на Камчатке произошла серия мощных землетрясений, магнитуда самых сильных толчков достигла 7,6. За ними последовали почти 30 афтершоков. МЧС объявило об угрозе цунами у берегов Камчатки и северных Курил, однако впоследствии отменило ее. По предварительным данным, в результате землетрясений никто не пострадал, также не было зафиксировано сильных разрушений. Однако местные жители сообщили, что толчки были ощутимыми.

Ранее дочь тайского комика показала видео с качающегося от землетрясения моста.

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