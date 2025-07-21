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Более 10 поездов отстали от графика на пути в Крым и обратно

На пути в Крым и обратно задерживаются 15 поездов
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Shutterstock/Malbert

После вчерашнего падения фрагментов дрона ВСУ на одном из железнодорожных перегонов в Ростовской области по пути в Крым от графика отстают три поезда. Об этом сообщает в Telegram-канале ж/д перевозчик «Гранд сервис экспресс».

По данным на 23:00, больше всего задерживается поезд из Санкт-Петербурга в Евпаторию. Он опаздывает на три с половиной часа. Задержка поездов из Москвы в Симферополь не превышает двух часов.

Согласно публикации, с полуострова с отставанием отправились 12 составов. Самая большая задержка составляет шесть часов. Настолько опаздывает поезд №141/142 Симферополь — Пермь. На пять с половиной часов отстает от графика поезд №27/28 Симферополь — Москва, а на четыре с половиной часа задерживаются составы, следующие по маршрутам №163/164 из Феодосии в Москву и №179/180 из Евпатории в Санкт-Петербург. Опоздания остальных поездов составляют от часа до четырех часов.

В Ростовской области ранним утром 19 июля временно приостановили движение более 50 поездов дальнего следования из-за падения обломков беспилотника. Как объяснили в РЖД, фрагменты БПЛА повредили контактную сеть. Из-за случившегося на юге России произошел железнодорожный коллапс. Для координации работы по ликвидации последствий организовали оперативный штаб.

Ранее московские аэропорты встали из-за атак БПЛА.

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