Часть авиарейсов из Москвы в Минск отменены или задерживаются

Ряд авиарейсов из России в Белоруссию задерживаются или отменены. Об этом сообщается на сайте Национального аэропорта «Минск».

По данным онлайн-табло, задерживаются два рейса из московского Шереметьево и один из Внуково. Также опаздывают самолеты из аэропортов Пулково и из Калуги.

Обратные рейсы из Минска в российские города были перенесены на более позднее время.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) еще одного БПЛА во время атаки на столицу.

На этом фоне в московских аэропортах снова произошел коллапс: из-за налетов беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города. Ограничения в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском 19–20 июля вводились несколько раз, за это время средства ПВО сбили над Московским регионом более 40 БПЛА.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».