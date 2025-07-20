В США арестовали капитана яхты, врезавшейся в авианосец

Прогулочная яхта столкнулась с бортом американского авианосца USS Midway в гавани Сан-Диего в США. Об этом сообщает The San Diego Union Tribune.

Отмечается, что авианосец пострадал от удара яхты. Предполагается, что это был скользящий удар.

Издание подчеркивает, что капитана яхты арестовали по подозрению в выходе на воду в состоянии алкогольного опьянения. По словам сержанта Армандо Родригеса, авианосец не получил значительных повреждений в результате столкновения.

До этого в Приморском крае буксир на полном ходу врезался в судно в порту Находки.

Как сообщает Telegram-канал, «Бикин» протаранил пришвартованный «Солвейг», а затем отчалил с места происшествия. У морского судна сильно поврежден левый борт. На видео можно увидеть там большую вмятину.

В конце июня у Владивостока рыбацкий катер протаранил сухогруз, из-за чего три члена экипажа оказались в воде. Столкновение произошло в Уссурийском заливе напротив острова Русский во время сильного тумана. Корабль двигался по своему маршруту, когда перед ним неожиданно появился катер, не отобразившийся на радаре. Никто не пострадал, а упавших за борт быстро вернули на палубу.

Ранее в Нью-Йорке яхта с сотнями людей на борту врезалась в док.