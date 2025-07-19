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МВД объяснило россиянам принципы и правила «золотого часа» после кражи их данных

МВД РФ: у человека, чьи данные взломали, есть час на минимизацию последствий
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам напомнили о «золотом часе» — критически важном промежутке времени сразу после того, как конфиденциальные данные (такие как коды двухфакторной аутентификации, CVV карт, пароли) попали к мошенникам. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По информации ведомства, оперативные действия в этот период позволяют минимизировать возможный ущерб. Первым делом необходимо срочно сменить все пароли и коды доступа к скомпрометированным учетным записям, особенно в банковских сервисах. Вместе с этим следует незамедлительно связаться со своим банком по официальному номеру (указанному на карте или сайте), заблокировать все карты и счета, а также сообщить сотрудникам номер телефона, с которого звонили мошенники. Это позволит банку принять меры по блокировке счетов, перевыпуску карт и блокировке номера злоумышленников.

Отдельно в МВД пояснили порядок действий, если номер телефона окажется скомпроментирован. В этом случае нужно без промедления обратиться к своему мобильному оператору через официальные каналы связи (горячая линия, приложение, салон) и сообщить о возможном доступе мошенников к номеру. Сотрудник оператора подскажет дальнейшие шаги, которые могут незначительно различаться в зависимости от компании. Также ведомство рекомендует, по возможности, перепривязать важные сервисы, социальные сети и мессенджеры к другому, безопасному номеру телефона.

В заключение полицейские подчеркнули, что лучшей защитой является профилактика. Они призвали граждан строго соблюдать правила цифровой гигиены: всегда настраивать все доступные инструменты безопасности в онлайн-сервисах (включая двухфакторную аутентификацию), никогда не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать сомнительные вложения и никому не сообщать персональную информацию или коды безопасности.

Ранее в Совфеде рассказали о новой афере мошенников с домофоном.

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