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В Совфеде рассказали о новой афере мошенников с домофоном

Сенатор Шейкин: мошенники звонят россиянам под видом смены кода домофона
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Мошенники, маскируясь под сотрудников организаций, обслуживающих домофоны, внедряют новую схему для хищения денег граждан. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Он пояснил, что в первом квартале 2025 года почти половина россиян столкнулась с подозрительными звонками, а количество атак через мессенджеры, такие как WhatsApp, возросло в 3,5 раза. На фоне этого преступники разработали новую тактику: под предлогом замены кода домофона они убеждают жертв установить вредоносное приложение и перевести средства на якобы «безопасные» счета.

В качестве примера схемы Шейкин описал типичный сценарий: злоумышленник неожиданно звонит, представляясь сотрудником обслуживающей компании, и для «подтверждения личности» просит продиктовать код из СМС, приходящего на телефон жертвы. Если жертва проявляет сомнения и прерывает разговор, в действие вступает якобы «сотрудник полиции» или «Росфинмониторинга». Этот человек убеждает установить мнимое «защитное» банковское приложение и приложить карту к NFC-метке телефона. На этом этапе, по словам парламентария, мошенники создают виртуальную копию карты и похищают все деньги со счета.

Шейкин подчеркнул, что на самом деле полученный код используется не для домофона, а для доступа к онлайн-банку, мессенджерам, восстановления паролей и даже оформления онлайн-кредитов на имя жертвы. Он отметил особую тревожность ситуации, ведь многие жертвы мошенников даже не оказывают сопротивления, поскольку звонок касается их адреса, квартиры и безопасности семьи, что делает их более уязвимыми.

Ранее россиянка испугалась уголовной ответственности и отдала аферистам 13,5 млн рублей.

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