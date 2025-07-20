Двухлетний ребенок выпал из окна дома в Дагестане

В Дагестане из окна выпал двухлетний ребенок, сообщает прокуратура республики.

Несчастный случай произошел утром 20 июля в Махачкале. Примерно в 8:30 маленькая девочка выпала из окна второго этажа частного дома на улице Мирзабекова и получила травмы.

Известно, что ребенка доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу, однако, в каком она находится состоянии, не уточняется.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки.

До этого младенец выпал из коляски на глазах у матери и скатился с 50-метрового склона в Альпах. Сотрудники горноспасательной службы нашли пострадавшего на высоте 1700 метров и доставили семью к ближайшей больнице. Затем младенца, получившего серьезные травмы, перевезли в университетскую клинику Инсбрука. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее двухлетний мальчик выпал с балкона на 20-м этаже и остался жив.