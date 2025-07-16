На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Младенец выпал из коляски на глазах у матери и скатился с 50-метрового склона в Альпах

Двухмесячный младенец выжил после падения с 50-метровой высоты в Альпах
true
true
true
close
Freepik.com

Младенец выпал из коляски и выжил после падения с 50-метрового склона в Австрийских Альпах. Об этом пишет Bild.

Несчастный случай произошел в Тирольских горах, где отдыхала семья из Германии с младенцем, появившимся на свет 10 недель назад. Его 23-летняя мать пыталась открыть калитку на пастбище, когда коляска вдруг покатилась вниз по склону. В результате она несколько раз перевернулась, и ребенок выпал из нее.

Сотрудники горноспасательной службы нашли пострадавшего на горной лужайке в районе Ландек на высоте 1700 метров и доставили семью к ближайшей больнице. Затем младенца, получившего серьезные травмы, перевезли в университетскую клинику Инсбрука. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Учитывая тяжесть происшествия, ребенку невероятно повезло», — заявил представитель клиники Йоханнес Швамбергер.

Ранее девятилетний мальчик потерял почку из-за падения на детской площадке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами