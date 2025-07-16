Младенец выпал из коляски на глазах у матери и скатился с 50-метрового склона в Альпах

Младенец выпал из коляски и выжил после падения с 50-метрового склона в Австрийских Альпах. Об этом пишет Bild.

Несчастный случай произошел в Тирольских горах, где отдыхала семья из Германии с младенцем, появившимся на свет 10 недель назад. Его 23-летняя мать пыталась открыть калитку на пастбище, когда коляска вдруг покатилась вниз по склону. В результате она несколько раз перевернулась, и ребенок выпал из нее.

Сотрудники горноспасательной службы нашли пострадавшего на горной лужайке в районе Ландек на высоте 1700 метров и доставили семью к ближайшей больнице. Затем младенца, получившего серьезные травмы, перевезли в университетскую клинику Инсбрука. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Учитывая тяжесть происшествия, ребенку невероятно повезло», — заявил представитель клиники Йоханнес Швамбергер.

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