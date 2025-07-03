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Двухлетний мальчик выпал с балкона на 20-м этаже и остался жив

В Китае двухлетний мальчик остался жив, выпав с балкона на 20-м этаже
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В Китае ребенок выпал с 20-го этажа, оставшись без присмотра, и выжил. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел в жилом комплексе в городе Чунцин, когда двухлетний мальчик остался без присмотра бабушки на несколько минут. В это время ребенок сорвался вниз с высоты 20-го этажа. Падение смягчили ветви деревьев и кустарник, однако ребенок получил множественные переломы и серьезные травмы.

Находившийся рядом охранник жилого комплекса взял пострадавшего на руки и побежал в ближайшую больницу. По пути он передал ребенка полицейскому, который доставил мальчика в медучреждение. Врачам удалось стабилизировать состояние ребенка, хотя на момент поступления он находился в критическом состоянии.

Медики отмечают, что оперативные действия охранника и полицейского, а также небольшой вес ребенка сыграли роль в спасении его жизни.

Ранее трехлетний мальчик выпал из окна в Петербурге и впал в кому, ему удалили селезенку.

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