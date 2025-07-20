Аэропорт Шереметьево возобновил работу без ограничений

Аэропорт Шереметьево начал принимать и выпускать самолеты без ограничений. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

«Режим «КОВЕР» снят. В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности время обслуживания пассажиров может быть увеличено», — отмечается в сообщении.

Сегодня российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), державших курс на Москву. На фоне угрозы атаки БПЛА в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово были введены временные ограничения на полеты самолетов. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

20 июля сообщалось, что пассажиры авиакомпании «Победа», которые должны были вылететь в Минводы 19 июля, блокировали в Шереметьево посадку других пассажиров на самолет, следовавший по тому же направлению. Люди потребовали, чтобы представители авиакомпании вышли к ним и объяснили, почему в воскресенье посадка и вылет самолета в Минводы осуществлялась по расписанию, тем временем они не могут улететь из Москвы с 19 июля. К пассажирам задержанного рейса вышли представители служб безопасности.

Ранее появилось видео, где мужчину засосало в двигатель самолета в итальянском аэропорту.