На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали о планах предъявить новые обвинения экс-замглавы Минобороны Попову

«Ъ»: экс-замглавы Минобороны Попову могут предъявить новые обвинения
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Следственный комитет России собирается предъявить бывшему замминистра обороны генералу армии Павлу Попову новые обвинения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации говорится, что речь идет о двух новых эпизодах взяток. Первый эпизод связан с его безвозмездным проживанием в течение 10 лет в квартире на Фрунзенской набережной, недалеко от главного здания Минобороны. Жилплощадь Попову выделил представитель подрядчика, делавшего ремонт в здании ведомства. При этом, по официальным документам, у Попова есть личная квартира только в Химках.

Эксперты заключили, что выгода экс-замглавы МО от проживания составила 14 млн рублей (учитывалась стоимость, которую генерал потратил бы на аренду за этот срок).
По итогам экспертизы следователи пришли к выводу, что выгода бывшего замглавы обороны от проживания в этом жилье составила 14 млн рублей.

Второе дело, которое планируют возбудить, связано с предоставлением тем же подрядчиком Попову внедорожника Lexus LX 570, пишут журналисты. Поездки на автомобиле, согласно данным экспертов, позволили мужчине сэкономить 30 млн рублей. Именно в такую сумму обошлась бы аренда машины в официальном представительстве компании.

До этого сообщалось, что Попову, экстренно госпитализированному в мае из СИЗО «Лефортово», провели две неотложные операции, в ходе которых был удален один из позвонков и межпозвоночный диск.

Ранее стала известна причина, из-за которого генерала Шестерова не отправят на СВО.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами