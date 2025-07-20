СМИ узнали о планах предъявить новые обвинения экс-замглавы Минобороны Попову

Следственный комитет России собирается предъявить бывшему замминистра обороны генералу армии Павлу Попову новые обвинения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации говорится, что речь идет о двух новых эпизодах взяток. Первый эпизод связан с его безвозмездным проживанием в течение 10 лет в квартире на Фрунзенской набережной, недалеко от главного здания Минобороны. Жилплощадь Попову выделил представитель подрядчика, делавшего ремонт в здании ведомства. При этом, по официальным документам, у Попова есть личная квартира только в Химках.

Эксперты заключили, что выгода экс-замглавы МО от проживания составила 14 млн рублей (учитывалась стоимость, которую генерал потратил бы на аренду за этот срок).

По итогам экспертизы следователи пришли к выводу, что выгода бывшего замглавы обороны от проживания в этом жилье составила 14 млн рублей.

Второе дело, которое планируют возбудить, связано с предоставлением тем же подрядчиком Попову внедорожника Lexus LX 570, пишут журналисты. Поездки на автомобиле, согласно данным экспертов, позволили мужчине сэкономить 30 млн рублей. Именно в такую сумму обошлась бы аренда машины в официальном представительстве компании.

До этого сообщалось, что Попову, экстренно госпитализированному в мае из СИЗО «Лефортово», провели две неотложные операции, в ходе которых был удален один из позвонков и межпозвоночный диск.

Ранее стала известна причина, из-за которого генерала Шестерова не отправят на СВО.