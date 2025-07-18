Генералу Попову провели операцию по удалению позвонка

Бывшему заместителю министра обороны России генералу армии Павлу Попову, экстренно госпитализированному в мае из СИЗО «Лефортово», провели две неотложные операции, в ходе которых был удален один из позвонков и межпозвоночный диск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах. Информацию также подтвердили представители окружения генерала.

По данным собеседников агентства, у 68-летнего обвиняемого диагностировали абсцесс позвоночника. Медики приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве, в результате которого пациент, находящийся под стражей, резко потерял вес — почти 40 килограммов.

Отмечается, что Попов по-прежнему нуждается в лечении и находится в крайне ослабленном состоянии. По информации источников, он не может самостоятельно себя обслуживать и требует постоянной помощи.

Попова перевели из СИЗО в больницу 8 мая из-за обострения хронических заболеваний. По данным защиты, до ареста у него уже были серьезные проблемы с сердцем, давлением, лишним весом и сахаром в крови. Первоначально его доставили в реанимацию ГКБ им. Баумана, однако позже перевели в НИИ им. Склифосовского, где он остается в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Ранее МО РФ дало характеристику экс-замминистра обороны генералу Попову.