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Посуда гремела, в воздухе — гул: в Бурятии произошло землетрясение

На севере Бурятии произошло довольно сильное землетрясение
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На севере Бурятии произошло землетрясение. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

По его данным, эпицентр толчков находился в селе Багдарин Баунтовского эвенкийского района. Местные жители рассказали, что ощутили сильные толчки, на полках гремела посуда, а в воздухе стоял гул.

Telegram-канал «Землетрясения в Байкальском регионе» уточнил, что интенсивность толчков составила пять баллов (довольно сильное). Они ощущаются не только в домах, но и под открытым небом. Ветки деревьев начинают раскачиваться, двери хлопают, в стеклах и штукатурке могут появляться трещины, а спящие просыпаются. Слабые толчки от этого землетрясения почувствовали и жители Читы.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

20 июля на Камчатке произошла серия мощных землетрясений, магнитуда самых сильных толчков достигла 7,6. За ними последовали почти 30 афтершоков. МЧС объявило об угрозе цунами у берегов Камчатки и северных Курил, однако впоследствии отменило ее. По предварительным данным, в результате землетрясений никто не пострадал, также не было зафиксировано сильных разрушений. Однако местные жители тоже заявили, что толчки были ощутимыми.

Ранее последствия землетрясения в Мьянме сняли из космоса.

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