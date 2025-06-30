Школьник из Петрозаводска потерял ногу после того, как его поразило током

В Петрозаводске подросток лишился ноги после удара током

В Петрозаводске врачи ампутировали ногу подростку, которого ударило током. Об этом пишет «Петрозаводск говорит».

Несчастный случай произошел с несовершеннолетним 23 июня на территории бывшего комбината благоустройства. Когда компания подростков изучала заброшенную территорию, один из них проник в постройку без дверей.

Никаких предупреждающих об опасности знаков на строении, которое оказалось трансформаторной будкой, не было. Юноша получил сильный удар током, и врачам пришлось ампутировать ему ногу. Сейчас мальчик проходит лечение в столичной больнице.

Друзья пострадавшего сами закрыли вход в постройку и оставили предупреждение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее двух зацеперов ударило током на крыше поезда в Краснодарском крае.