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Подростка из РФ задержали в Таиланде за граффити

В Таиланде задержали 16-летнего подростка из РФ
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thepattayanews.com

В Таиланде полиция поймала подростка из России за вандализм. Об этом сообщает The Pattaya News.

Инцидент произошел у пирса ночью. 16-летний молодой человек изрисовал краской бетонную стену. Судя по фото, речь идет о надписи, которую россиянин не успел закончить. Сам юноша в черной маске.

Отмечается, что полицейские заметили школьника и задержали.

«Среди изъятых улик были шесть баллончиков аэрозольной краски и мотоцикл Yamaha Aerox, использованный при совершении преступления», – сообщается в публикации.

Подростка обвинили в нарушении закона о чистоте и порядке, за это предусмотрен штраф в размере 10 тысяч бат (чуть более 24 тысяч рублей). Помимо этого, вместе с родителями молодому человеку придется избавиться от надписи.

Представители власти сделали акцент на том, что снисхождения за подобные нарушения не предусмотрено. В полиции признали произошедшее не актом проявления творческих способностей, а «уничтожением общественной собственности».

Ранее россиянка, которая ушла с двумя детьми жить в пещеру в Индии, объяснила свой поступок.

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