В Индонезии загорелся паром с 280 людьми на борту

У берегов Индонезии загорелся паром KM Barcelona VA, на борту находятся 280 пассажиров, многие из которых в панике попрыгали в море. Об этом сообщает The U.S. Sun.

«На переполненном пароме вспыхнул масштабный пожар. Пассажирам пришлось прыгать за борт», — отмечается в материале.

Издание указывает, что после того, как с нижних палуб стал валить густой черный дым, на пароме началась паника. В социальных сетях очевидцы выложили кадры, на которых люди кричат и просят о помощи. Кроме того, распространяется видео, на котором сотрудники помогают пассажирам застегивать спасательные жилеты перед тем, как выпрыгнуть с переполненного парома.

До этого сообщалось, что при опрокидывании катера во Вьетнаме не смогли спасти 41 человека. На месте происшествия продолжаются поисковые работы, чтобы гарантировать, что никто из пострадавших не будет оставлен без помощи.

Инцидент произошел в провинции Куанг Нин неподалеку от острова Ти Топ. Семьи, потерявшие близких на катере, получат компенсацию в размере $955. Раненые получат по $340.

Ранее в Карелии во время сплава на байдарках пропала группа туристов.