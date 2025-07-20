В США на видео попал полет Boeing с загоревшимся двигателем

В США загоревшийся в полете двигатель пассажирского самолета Boeing 767 авиакомпании Delta Airlines сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно пламя, которое вырывается из одной из турбин самолета. В это время воздушное судно продолжало набирать высоту. BBC сообщает, что экипаж зафиксировал неполадки после взлета, запросил возврат и, совершив круг над аэропортом, посадил лайнер на взлетно-посадочную полосу.

Boeing выполнял рейс в Атланту из Лос-Анджелеса. По словам пассажиров, вылет задержали по техническим причинам.

В июле в США фрагмент крыла частного самолета упал на территорию частного дома в Северной Каролине. По данным New York Post, речь идет о закрылке самолета Boeing 737 авиакомпании Delta. При этом пилоты не знали об утрате части крыла, пока не приземлились.

А в середине июня в Индии Boeing 787 Dreamliner упал на общежитие. Одному человек удалось выжить.

Ранее россиянам дали советы по перелетам египетской авиакомпанией, задерживающей рейсы.