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Пенсионер из Нижнего Новгорода отдал более 14 млн рублей ради замены домофона

Мошенники обманули нижегородца на 14 млн рублей под предлогом замены домофона
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Пожилой нижегородец отдал мошенникам более 14 млн рублей, сообщили в УМВД России по Нижнему Новгороду.

Недавно в полицию обратился 73-летний местный житель, которого удалось обмануть мошенникам. Они связались с мужчиной от имени его соседки, чтобы сообщить, что в ближайшее время в подъезде поменяют домофон, и жители дома не смогут попасть внутрь без нового ключа.

Звонившая убедила мужчину, что для настройки системы контроля доступа нужно сообщить индивидуальный код из СМС-сообщения. После того, как пенсионер продиктовал его, разговор прекратился.

Затем мужчине стали звонить «сотрудники» Роскомнадзора и Росфинмониторинга, которые заставили собеседника поверить, что его личные данные и финансы в опасности, поэтому их необходимо перевести на «безопасный» счет.

Сначала пенсионер обналичил 2,7 млн рублей и перевел их, а на следующий день снял со своего инвестиционного счета еще 10,5 млн рублей, чтобы передать их курьеру. Однако на этом мошенники не остановились и получили от жертвы еще 1 млн. Их разыскивают. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее профессор петербургского вуза «инвестировал» 10 млн рублей и потерял все.

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