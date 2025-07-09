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Профессор петербургского вуза «инвестировал» 10 млн рублей и потерял все

Пожилой профессор из Петербурга потерял 10 млн, думая, что делает инвестиции
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Мошенник выманил 10 млн рублей у профессора вуза из Санкт-Петербурга, сообщает «Конкретно.ру».

Накануне в полицию обратился 71-летний доктор физико-математических наук и заведующий кафедрой Государственного университета авиационного приборостроения. Мужчина рассказал, что поверил мошеннику и с июня по декабрь 2023 года отдал ему 10 млн рублей, считая, что выгодно инвестирует свои накопления. По какой причине пострадавший так долго откладывал обращение в правоохранительные органы, не уточняется.

Заявитель указал на 38-летнего петербуржца. При этом, по данным источника, 4 июля подозреваемый уже был задержан за аналогичное преступление. В его отношении возбуждены два уголовных дела о мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Известно, что фигурант является хроническим должником. В 2020 году в его отношении была начата процедура реструктуризации долгов.

Ранее аферист под видом продюсера обманул 10-летнюю певицу, пообещав ей выступление в Кремле.

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