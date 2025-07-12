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Пассажирский самолет получил повреждения во время полета в Магадан

Прокуратура начала проверку в связи с повреждением самолета, летевшего в Магадан
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Баимская — Кепервеем — Магадан, получил повреждения в ходе полета. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Речь идет о воздушном судне Ан-26Б-100, принадлежащем компании «ИрАэро». В заявлении отмечается, что 10 июля в аэропорту Магадана во время послеполетного осмотра на корпусе самолета были обнаружены повреждения.

«Магаданским транспортным прокурором организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

8 июля самолет Ан-2, следовавший по маршруту Жиганск — Оленек, совершил вынужденную посадку в лесном массиве в 300 км от поселка Жиганск в Республике Саха (Якутии). По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, причиной послужила техническая неисправность.

Всего на борту находились два члена экипажа и один пассажир. В результате инцидента никто не пострадал, тем не менее следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее учебный самолет упал на территории частного дома в Республике Татарстан.

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